莎芭蘭嘉2:0挫彭高拉　奪邁阿密網賽后冠

「一姐」莎芭蘭嘉勢不可擋，於邁阿密網球賽女單決賽中，這位網壇「女老虎」展示霸氣，花了1小時28分鐘便以7:5及6:2勇挫世界排名第4的彭高拉，摘下冠軍錦標。

這是去年美網決賽的翻版戲碼，被譽為當代最強硬地女皇的莎芭蘭嘉，首盤與該美國球手打得緊湊，但到第2盤莎芭蘭嘉的抽擊力量和質量保持強勁，連破對手發球局並掌握了比賽節奏，終以盤數2:0勝出，贏得個人第19個WTA冠軍，而其中有17座錦標是硬地賽，足見她在此場地的威力。勝利也將二人的對賽成績，改寫成7勝2負領先。

莎芭蘭嘉首次在邁阿密WTA 1000賽事封后，她坦言今年年初澳網決賽飲恨，以及早前在印第安韋爾斯落敗，對她有一定影響，「我終於能在決賽打回自己最佳的水準，我實在不想再在決賽中失望而回了。」手臂紋有老虎紋身的白羅斯天后表示：「來比賽之前，我提醒自己無論發生任何事，即使落後，也要保持高度集中，超開心最後能造出好表現。」26歲的莎芭蘭嘉將拿走逾112萬美元（約877萬港元）的豐厚冠軍獎金。