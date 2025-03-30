世界欖總大讚啟德新場館：為七欖盛事「度身訂制」

「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」周日（30日）於啟德體育園主場館煞科，世界欖球總會（World Rugby）同日舉行新聞發布會，總會高層席間盛讚啟德主場館配套設施齊而華麗，形容「專為七欖盛事而設」，亦讚高度還原過往大球場「南看台」氣氛。

香港七欖首度移師啟德體育園主場館舉行，世界欖球協會主席Brett Robinson亦到現場目睹歷史性一刻，他大方稱讚新場令人驚嘆：「這是我見過最好的場館之一，第一次來到這裡是莫大的榮幸。」身為前澳洲15人欖球運動員的他表示：「從運動員角度來看，可以說是專為七欖比賽而建造的。這裡有24間更衣室，每當我們經過都能聽到女生們高歌鼓舞，可見運動員非常享受這種體驗，真正感覺到自己都到重視。」

世界欖總行政總裁Alan Gilpin表示今屆已超過預期3日入場入數10萬人，顯而易見新場令香港七欖更受歡迎，「氣氛令人難以置信，燈光秀亦有驚喜，同時也很高興看到『南看台』在新場館重現。」他又直言每個新場館開放時都難免會遇到挑戰：「世界上所有場館首次開放都會遇到挑戰，無論曾經做過多少測試，但首次舉辦逾10萬人次的賽事，都難避免會出現排長龍情況，這是必然會面對的挑戰，但我相信商店能夠克服。香港七欖熱鬧更勝往年，這裡已經無可挑剔。」