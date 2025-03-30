約基利斯瘋狂創造3球　曼聯肯出手收購未？

約基利斯今季上陣42場入42球及11次助攻。

周日(30日)凌晨葡超，士砵亭作客以3比0大勝艾馬多拉，人氣神鋒約基利斯又有佳作，射入2球及1次助攻，今季球會賽事上陣42場入42球，入球率達100%，勢必成為今夏轉會市場搶手貨，如果曼聯主帥魯賓艾摩廉想簽入呢位昔日愛將，一定要盡快出手。

護級球隊艾馬多拉今場連番「送禮」，中場蒙度亞上半場34分鐘累積第2張黃牌被趕出場。換邊後冇耐，有艾馬多拉球員喺禁區內犯規，被判罰12碼，士砵亭由約基利斯主射入網打開紀錄，其後呢位26歲瑞典國腳回傳畀17歲新星基奧雲尼昆達射成2比0。

戰至比賽末段，艾馬多拉中堅魯賓利馬喺禁區內拉跌約基利斯，被球證出示紅牌趕出場，以及判罰12碼，約基利斯親自操刀主射入網，個人梅開二度，協助榜首士砵亭取得聯賽4連勝，領先踢少1場嘅第2位賓菲加3分。

約基利斯近5次聯賽上陣都有波入，合共轟入8球，今季葡超26次披甲已有30球進帳，加上盃賽入12球，各項賽事上陣42場入42球及11次助攻，好大機會打破上季50次披甲入43球嘅個人單季最多入球紀錄。

約基利斯獲得多間大球會垂青，當中以曼聯對佢最有興趣，皆因領隊魯賓艾摩廉執教士砵亭時期，非常器重呢位神鋒。估計約基利斯身價為7,500萬歐元(約6.3億港元)，但紅魔鬼財政欠佳，恐怕要收購佢，並唔容易。