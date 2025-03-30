港超聯　射入絕殺兼「開齋」　簡嘉亨：唔想包尾

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（30日）於深水埗運動場上演「地區打吡」，最終北區以4比3險勝九龍城，後衞簡嘉亨（Khan）補時射入絕殺，助球隊取得今季聯賽作客首勝兼升上第8，Khan認為是役為球隊鞏固信心，期望在聯賽擺脫榜尾，盡力爭取更多勝利。

先開紀錄的北區下半場一度落後，隨後黃偉國於65分鐘追成3比3，直至補時階段，24歲的簡嘉亨接應肯迪的右路傳中射入絕殺，助北區升上聯賽第8，Khan表示球隊踢少一人之下處於劣勢，最終成功憑信心扭轉戰局：「雖然上半場自己個表現麻麻，但大家喺下半場調整之後更加集中，特別係踢少個之後，我哋更加唔想放棄，每個人都跑多步，最終可以攞到3分，令到大家士氣同信心都返番嚟。」今季由翼轉踢閘位，對於相隔多時取得入球，Khan感到特別開心：「以前都踢過翼，進攻球員嘅諗法係成日都想入波，但今年就轉咗位。咁啱今日踢少個之後就換上咗去，有機會入波兼開齋係好開心，希望今場可以畀到教練多啲信心。」

北區今季聯賽錄得18仗3勝3和，是役首次於作客取得分數，Khan強調球隊不會滿足於擺脫「包尾」，會以盡力取得更高排名為目標：「我哋暫時得12分，嚟緊仲有7場波，個個都好想盡力表現贏多啲波，我哋都唔想包尾，最緊要我哋個排名可以上番嚟。」