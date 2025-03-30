3表姊妹齊做隊友展默契　澳洲7欖女隊奪亞

上季7人欖球世界系列賽總冠軍澳洲女隊於小組連勝西班牙、加拿大和日本，全勝姿態闖8強，其後再大勝美國，連續兩年入4強，最終奪得香港站亞軍。有趣的是，陣中除「莉維姊妹」之外，還有三位表姊妹，可謂親上加親，多芙直言默契就是她們的致勝關鍵。

澳洲女隊今屆平均年齡僅21.5歲，開季至今兩站奪得冠軍暫列第2位，今屆陣容當中有曾出戰巴黎奧運的「莉維姊妹」麥迪臣、和蒂根之外，更有三位表姊妹帕姬（Sariah Paki）、妮遜（Faith Nathan）和多芙（Kiiahla Duff），其中多芙母親的堂兄弟是已故新西蘭「All Blacks」球星Norman Berryman，整個家族與欖球結下不解緣。

8強戰妮遜與表妹多芙都有達陣，協助澳洲以35：5力挫美國。21歲的多芙（Lala）入球後做出慶祝手勢，賽後她解釋是毛利語「家庭」的意思，賽後表示隊友付出的努力值得認同，與表姐一起取得入球意義非凡：「球隊表現拚搏，大家都全力為勝利而戰。今仗我沒有想過會入波，機會突然來到，我就把握好，那刻真的非常興奮！和兩個表姐一起入選國家隊夢想成真，有時我們在有些比賽都會同房，大家感情很好，今仗能和Faith（妮遜）一起取得入球感覺亦很夢幻。」

第一次出戰香港7欖的「Lala」大讚香港特別有氣氛：「香港球迷很熱情，大家都更加投入狀態，早已聽聞香港7欖是與眾不同，這裡氣氛很好，我更喜歡天幕打開，球迷更加有活力。我感覺香港雖然生活節奏急促，但大家都很友善，見到我們都會揮手打招呼，頗有親切感。」