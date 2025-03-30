馬體會24日閃電崩潰　施蒙尼怒插UEFA

馬德里體育會頹勢未止，喺周日(30日)凌晨西甲作客被護級球隊愛斯賓奴逼和1比1，連續3場聯賽失分，近24日喺西甲及歐聯連番受挫，面臨四大皆空困局，教練施蒙尼直斥歐洲足協(UEFA)早有「劇本」，保送對手皇馬歐聯晉級，令馬體會成為受害者。

馬體會喺3月初歐聯16強首回合作客1比2不敵皇馬，雖然次回合贏1比0，總比數扳平2比2，但互射12碼落敗出局，其中祖利安艾華利斯原本主射入網，但VAR指佢「雙重觸球」，被判入球無效，成為出局關鍵。

馬體會士氣可能因而大受打擊，近2場西甲分別2比4不敵巴塞隆拿，打和愛斯賓奴1比1，施蒙尼對於歐聯出局仍然耿耿於懷，話球隊受到歐洲足協逼害：「我哋喺歐聯表現出色，應該贏波晉級，但歐洲足協主宰我哋命運，導致出局，大家都睇到發生咩事。」馬體會除咗歐聯16強止步之外，現時落後西甲榜首巴塞隆拿6分，兼踢多1場，爭標機會唔樂觀。

馬體會今季最大捧盃希望係西班牙盃，已經晉身4強，首回合作客同巴塞隆拿打和4比4，次回合將於周四(4月3日)凌晨舉行，如果馬體會未能晉級，意味今季好可能四大皆空。