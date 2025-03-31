曼城闖英足盃4強鬥森林　夏蘭特疑受重傷

今季成績大跌嘅曼城，周一(31日)凌晨喺英足盃2比1反勝般尼茅夫殺入4強，保住最後捧盃希望，佢哋將會同諾定咸森林爭奪決賽資格。不過曼城今場亦付出沉重代價，王牌前鋒艾寧夏蘭特比賽期間受傷離場，賽後被影到要着保護靴同拎拐杖，疑似受到重傷。

曼城早段有唔少機會，包括14分鐘就博到12碼，但夏蘭特操刀被接實，更喺21分鐘被主隊法蘭斯高艾雲尼臣率先攻陷。曼城半場變陣換入尼高奧萊利，呢位20歲新星入場即扭轉戰局，先後助攻夏蘭特同馬莫殊入波反勝，美中不足係夏蘭特喺61分扭傷足踝離場。

曼城今季英超衞冕無望，歐聯同英聯盃都提早畢業，英足盃成為佢哋捧盃最後希望，今次亦係「藍月亮」連續第7年殺入英足盃4強。準決賽抽籤後，曼城會同諾定咸森林爭逐決賽資格，另一場4強就由阿士東維拉對水晶宮，兩仗會喺4月底假溫布萊球場上演。

曼城嘅勝利被夏蘭特受傷陰霾籠罩，呢位挪威前鋒被影到左腳着保護靴，撐住拐杖離開球場，懷疑左腳足踝嚴重扭傷，哥迪奧拿表示：「我唔知咩情況，我見到佢進行治療，但未同佢或者醫生傾過。」曼城周中會喺英超對李斯特城，周末作客曼聯。