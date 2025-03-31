19歲文錫粉碎祖高域百冠夢　捧走生涯首冠

捷克新星文錫（Jakub Mensik）捧走難忘的生涯第1個ATP冠軍！這位19歲男孩周日（30日）晚在邁阿密網賽，以直落兩盤7比6(7比4)力挫6屆盟主祖高域，粉碎了塞爾維亞球王爭取第100冠的好夢，他自己更成為自艾卡華斯後，第二位在此賽奪冠的最年輕冠軍。

「坦白說，我真是不知道說什錦，感覺實在難以置信。」文錫賽後接受現場採訪時，實在有點不知所措，不停摸着自己的頭頂、撥整頭髮：「相信這是我生命中的最重大的一天，我做得超好，真是很開心可以有這個表現，其實賽後我在場外是非常緊張，我真是超開心，相信這個感覺要稍後才真正感受得到。」

這場男單決賽因為天雨關係，延後了大約6小時才舉行，前「一哥」祖高域本周狀態甚勇，爭取生涯第100冠只差一步，可惜被這位捷克小子阻止了紀錄誕生，而2005年9月出生的文錫，打出漂亮一仗，並在這1000級的大師賽事贏得個人生涯首個ATP職業賽冠軍，更成為自2005年名宿博迪克在巴黎之後，首位贏得ATP1000級賽的捷克球手。

文鍚創造了很多紀錄，並在大師賽上打敗自己偶像更感到不可思議，他在賽後表達奪冠感言時，也對着37歲的祖高域說:「我開始打網球也是因為你，看着你比賽而成長，在上海曾與你比賽，已是難以置信，真的很多謝你。」其後他接受傳媒訪問時稱:「這不是我首次面對祖高域，但在網球比賽中，沒有比在決賽上擊敗他更困難，但我在場上感覺很好，我嘗試以早幾輪的心態一樣，以平常心應戰。」他將在最新的世界排名升上個人新高的24位，而兩年前他的世界排名只位列390。

至於祖高域爭取邁阿密第7冠失敗，並失落於生涯第100冠，失望之情盡現，但他亦對這位捷克男孩高度讚揚：「這是文錫的時刻，是他的團隊、他的家人的開心時光，恭喜你！承認這有一點令我難過，但你表現得很好，在關鍵時候，你用了令人難以置信的發球，表現出色，並且在困難時刻保持堅持的精神。」

女單方面，世界「一姐」莎芭蘭嘉在決賽擊敗彭高拉，奪得今季第2項錦標，並生涯首奪邁阿密冠軍，同時也成為本世紀第4位以世界排名第1身份奪冠的女將，過往3位前「一姐」順序是是軒芝絲(2000)、S威廉絲（2003,2013,2014,2015）及巴蒂(2021)。