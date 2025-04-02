38歲壽星丁俊暉一口氣贏7局篤走威廉斯

中國桌球天王丁俊暉周二（1日）在自己的38歲生日打出漂亮一仗，與「金左手」威廉斯打至3比3平手後，一口氣連贏7局，以10比3躋身巡迴錦標賽8強，將硬撼世界冠軍奇倫威爾森，力爭再跨一步。

「壽星」丁俊暉在最後7局表現「撻着」，接連「起迫」，順序轟出116、78、56、56、52、78、102及82度，令威廉斯在後7局「坐多過打」，這場勝仗令他可連續三年躋身此賽8強。

「我只想打場好波。」丁俊暉去年11月於國際錦標賽贏得職業生涯第15個排名賽冠軍，他續稱:「昨日的前幾局打得很差，我只是想每一局盡量攞分，今晚我覺得狀態都有7至8成；而威廉斯在比賽開始時有機會，但今晚他失球較多，才讓我有機會，希望我可以保持水準應戰奇倫威爾森。」

至於賽前已表示會首次戴着隱形眼鏡比賽的威廉斯，他承試自己的比賽和視力仍然很差：「比分已告訴你需要什麼（關於隱形眼鏡）。」這位威爾斯名將更風趣表示:「我會堅持戴住比賽，但無論誰有資格參世錦賽，都祈禱他們第一圈就碰到我。今天丁俊暉表現非常好，他打得比我好。」

另方面，去年這個時間曾表示考慮退役的「小丑」沙比，曾以10比6力挫中國的斯佳輝，將於8強與澳洲的羅拔臣爭逐。今季已先後三項冠軍的沙比賽後坦言，證明了選擇繼續比賽是正確的:「我現在練習多了，亦都享受多了，事實上，去年我沒有投放太多在桌球，因為我不享受比賽，而現在我感到了自信，兩項排名賽冠軍亦為我有一個很好的賽季，當然仍有一些差的表現，我要更加堅持。」