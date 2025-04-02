3x3亞洲盃港籃首闖正賽　林俊達：係好開始

香港男、女子籃球隊早前於FIBA 3x3亞洲盃表現拚搏，男子隊史上首次闖入正賽，女子隊亦在外圍賽大勝兩場，最後2分僅負中華台北無緣正賽。林俊達認為港隊取得突破屬好開始，冀未來會有更多資源投放於3x3發展。至於香港女將唐曉蕾認為港隊如有系統地訓練3x3，有力與亞洲球隊抗衡。

香港男子隊今屆外圍賽取得3勝1負首次晉級正賽，最終不敵新加坡和蒙古止步分組賽，但第12名完成亦創隊史最佳成績。林俊達今屆賽事擔任港隊主力得分球員，連計外圍賽6戰平均取全隊最高的7.2分，他感激獲港隊徵召，同時感謝團隊努力：「首先可以再次入選代表港隊打亞洲盃3x3感到非常開心！今次是港隊第一次入正賽，球隊表現有進步是因為準備比以往足夠，我們賽前約個半月開始練習，一星期兩課操練。加上明sir（黃志明）幫我們準備好多，包括賽前部署、戰術部署等等，令到我們賽前已清楚對手的特性，比較得心應手。多謝團隊，上至領隊，下至物理治療師，他們都用盡100%去付出，令到我們可以全心全意去比賽。」

林俊達亦期待未來香港能投放更多資源在3x3發展：「今次入到正賽是一個好開始！香港大部分資源都放在5人籃球，但其他國家或地區3x3會有職業隊，甚至有職業聯賽。如果香港可以參考其他國家的3x3發展方向，我認為在不久將來可以再有突破。」10月全運會將是港隊下個大賽，「阿達」表示期待再度為港披甲上陣，爭取佳績。

女子隊方面，世界排名第18位的香港女籃表現亦不失禮，外圍賽先後大勝印度和關島。最後一場「Win or go home」的生死戰迎來上屆4強止步的中華台北，對手派出杭州亞運代表徐詩涵以及效力WCBA安徽女籃的劉希曄等人，但港隊面對強敵未有怯場，由唐曉蕾轟入全場最高7分，帶領球隊最後一分鐘領先17：15。可惜對手把握罰球機會拖至加時賽，港隊最後以17：19僅負，小組次名錯失正賽資格，23隊中排第14名。

第3次出戰亞洲盃的唐曉蕾表示港隊表現有進步，賽果顯示港隊與國際水平差距在於經驗：「今次是我距離入打正賽最近的一次，老實說原本我們期望不大，因為球隊只得兩個星期備戰時間。最後一場加時輸波，的確好可惜，比賽尾段可以見到我們經驗不足，以致決策上處理得不理想。 今次以全新陣容出戰，我覺得我們能力範圍內已經打得好好，落到場個個都搏晒命，大家都發揮到自己應有的角色。」

唐曉蕾表示港隊如有更充足準備，未來有力立足亞洲3x3籃壇：「今次證明香港女子籃球員個人能力愈來愈好，由前兩年只贏兩場，到今年差少少入正賽，香港球員缺乏的是比賽經驗及有系統的訓練，相比起台灣，他們有職業3x3團隊和聯賽，我相信只要肯早點開始和認真準備，我覺得比賽結果有機會會不同。如果香港會專注發展3x3的話，我相信我們可以抗衡亞洲其他國家。」

3戰平均取全隊最高7分的馬丹鳳對賽果表示可惜及遺憾：「我們只差一點就刷新紀錄，但個過程中見到香港三人籃球和其他地區有競爭能力，希望將來可以見到有更加多發展和突破。今次大家已盡自己最大努力應付比賽，表現都不俗，始終球員名單是在出發前兩星期公布，所以準備時比較倉猝，相信如果有更多時間準備，發揮會更好。」說到全運會，她表示如獲徵召會十分珍惜：「今次表現令信心提升，之後的比賽我會繼續做好自己，提升競爭力，如果能夠再次被選中代表香港出賽的話，我會珍惜機會好好發揮！」

奮戰多年終有突破 蔡龍德：奇妙之旅

36歲港將蔡龍德以「奇妙之旅」形容今屆亞洲盃，賽後他表示今次很大機會是他生涯最後一次參賽：「自2012年開始，今屆應該是我第七屆亞洲杯盃3x3，終於破記錄入到正賽，多謝一班隊友、領隊、教練和治療師的幫助才有今次成績，多謝我的太太，我不在香港的時間辛苦照顧Torin，日頭要返學，夜晚要湊仔。或者，今次是我最後一次以球員參加亞洲杯3x3，期待能繼續推動3x3，終有一日能見到港隊能奪得佳績。」

首戰亞洲盃的陳永熹曾是蔡龍德的學生，賽後他表示：「很榮幸可以和你同隊合作，你是我的榜樣，感恩可以一起創造歷史。」林俊達亦感謝「德哥」付出：「他作為球隊老大哥，賽前、比賽期間、賽後都會提點我們，可能好多球迷、網民會在網上面罵德哥打得不好，但其實他在場上做好多『dirty work』和策應，場下亦好多提場，可以穩定軍心，他對球隊的貢獻未必能在數據上顯示出來。」