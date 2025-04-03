許龍一冀全運會踏上頒獎台　TFG將全力支持

杭州亞運金牌得主許龍一周三（2日）出席在亞洲首設的Tour Fitting Golf（TFG）旗艦店開幕禮，並透露目前仍然受背傷困擾，但強調全運會將是今年最大目標，並期望能夠再踏上頒獎台。

24歲的許龍一上月底剛在國際系列賽澳門站，以總成績低標準13桿完成，並列第6名，但背傷恢復仍需時，而他坦言仍會參加比賽，並在物理治療師及醫生的建議下，傷情已逐漸有改善。他亦提到今年11月在港舉行的「粵港澳全運會」哥爾夫球項目，是自己今年的目標之一：「港隊將是一支強大的隊伍，在主場的優勢下，大家對球場都很熟悉，絕對有實力踏上頒獎台，我們賽前亦會參加很多比賽，如香港公開賽就是為全運會作熱身。」

此外，高爾夫球項目最近獲體院升格為Ａ組項目，許龍一直言對港隊及香港哥球運動員都是一個鼓舞，他稱:「不論是男女子隊，以至青年隊的表現，我們在國際上都有競爭力。」

至於由傳奇人物Ian Fraser主理的旗艦店 Tour Fitting Golf（TFG）已正式開幕，除了許龍一之外，大會亦邀請了前港隊女子運動員兼歌手何雁詩出席，而TGF是首間將專業級別球桿度身訂造服務引入香港的公司，以高爾夫球運動員為中心及個人化的服務，配合新技術為高球運動員製訂可發揮自己的球桿，以提升水平。Ian與幾位港將包括現任男子隊隊長廖瑋浩、金潤泓及近藤丸公携手合作，而今年的全運會是港隊的關鍵比賽，TFG亦會為今屆港隊代表的高爾夫球手提供支援。