香港國際場地盃　李思穎主場強勢出擊

UCI二級賽香港國際場地盃，將於4月19至21日假將軍澳香港單車館舉行，賽事同為全運會場地單車測試賽，將有世界各地超過150名車手參加，港隊亦會精銳盡出，包括2月於亞錦賽奪得1金3銀1銅的香港「小女車神」李思穎將主場出擊，力爭佳績。賽事門票今日（4日）起發售，正價票價為港幣50元。

今站香港國際場地盃，吸引來自日本、南韓、美國、澳洲等國家地區車手參賽，另外賽事作為全運會測試賽，亦有來自澳門、廣東、雲林等車手參加。港隊2月於馬來西亞亞錦賽獲得1金5銀4銅佳績，今站將派出28名車手上陣，男子隊成員包括：朱浚瑋、繆正賢、杜棹熙、翁浚皓、曹棨光、伍柏亨等；女子隊則有李思穎、楊倩玉、童森、楊礎搖、吳思穎、梁寶儀及梁穎儀等。亞錦賽勇奪獎牌的青年組車手吳繹斐、馬繹善及吳保利亦會參賽。

李思穎（Ceci）2月於場地單車亞錦賽捕捉賽奪得成年組生涯首金，另外她亦贏得3銀1銅，成為港隊大贏家，她期待重返主場比賽：「暫時未知會參加甚麼項目，但今次比賽沒甚麼壓力，我會好好享受主場比賽，希望可以跟到教練計劃，做到賽前部署。網上留意到Yumi（梶原悠未）可能參賽，如果是真的話，好想再次挑戰她。」Ceci表示巴黎奧運失利成為她的推動力，近月比賽喜見訓練成果：「奧運後認清自己能力，與世界級選手差距很遠，認真反省後覺得已經沒有時間再浪費，所以希望盡快提升自己追上她們。」

香港18歲新星吳保利，在亞錦賽青年組奪得競輪銅牌，今次將是他首次主場出戰國際賽：「第一次主場參加國際賽有點緊張，希望主場在觀眾朋友前會有好成績。我應該會參加團體競速、競輪賽、爭先賽項目。」吳保利就讀粉嶺禮賢會中學，他透露受學校老師、前單車運動員黃子千鼓勵參加「明日之星」計劃展開單車培訓，最近應考DSE的他直言挑戰頗大：「早上考完DSE，下午又要再去做健身或是再踩車，壓力其實都幾大，但是都是盡量分配好時間。」

「香港國際場地盃暨第15屆全運會場地單車測試賽」詳情

地點：香港單車館

日期：2025年4月19至21日

門票：單日標準票港幣50元、優惠票港幣30元（年滿60歲或以上人士、殘疾人士、全日制學生及綜合社會保障援助受惠人士）

訂購門票：www.urbtix.com