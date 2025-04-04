艾殊利高爾：阿仙奴分心歐聯　拖肥有機可乘

考慮到利物浦在周中擊敗了愛華頓，我認為阿仙奴爭奪英超冠軍的希望已經幻滅。

如果利物浦上仗失分的話，兵工廠可能還會有一絲生機，但是現在我相信，他們寧願全力以赴接下來的歐聯8強大戰，因此可能會讓一些主力球員輪休。

「拖肥」愛華頓近4次對阿仙奴皆未贏過，但隨着莫耶斯季中執起教鞭而有所好轉，只有利物浦、白禮頓、水晶宮和阿仙奴同時段的得分比他們高（期間取得17分），加上近14次在葛迪遜公園球場比賽只輸2場，考慮到他們頭20場比賽只得到18分，這可說是一個大躍進。顯然這種狀態與球員表現的提升相輔相成，而前鋒比圖比東卡的大躍進就是一個最佳例子，在周中為利物浦一對中堅帶來很大困擾，近來已攻入5個入球的他，可能會為人腳不整的阿仙奴防線帶來問題。

阿仙奴後防最佳4人組，將因加比爾馬加希斯在對富咸時腿筋嚴重受傷提早收咧，而有所調整，考慮到他今季在防守和進攻死球方面的重要性，這將是重大損失。

由於卡拉費奧利及富安健洋目前已因傷缺陣，而賓韋特亦因個人原因缺席周中比賽，我們不知道這種情況會持續多久，因此可能會看到積及基奧柯或湯馬斯柏迪串演中堅，與威廉沙列巴拍檔。

雖然阿仙奴失去了1名後防主力，但很高興布卡約沙卡上場強勢復出，後備上陣並攻入1球。我希望他在今場比賽中再次先列後備，而不是正選上陣，皆因下場對手皇馬在左閘位置上遇到了很多問題，因此右翼的沙卡將是該場比賽的關鍵，兵工廠不能再次失去他。

目前在英超中，只有利物浦的客場不敗紀錄比阿仙奴更長。自2024年初以來，兵工廠在作客比賽中獲得的積分，比其他任何球隊都多，同時在失球數字上是最少。儘管如此，阿仙奴在最近26場作客默西賽德郡球隊，只贏了3場，加上要分心接下來對皇家馬德里的比賽，以及受後防傷兵困擾，我認為他們很難全取3分。