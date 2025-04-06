雙雄齊失分！小雲12碼宴客　皇馬慘遭絕殺

西甲雙雄巴塞隆拿同皇家馬德里，歐聯8強前夕齊齊喺聯賽失分，皇家馬德里周六(5日)主場對華倫西亞，有雲尼斯奧斯祖利亞12碼宴客，並喺補時5分鐘失波輸1比2；榜首巴塞隆拿就喺主場同貝迪斯打和1比1，將榜首優勢拉開到4分。

皇馬將喺歐聯作客阿仙奴，不過今場仍精銳盡出，11分鐘基利安麥巴比就博到12碼，不過雲尼斯奧斯操刀被撲出，轉個頭華倫西亞就由莫達迪亞卡拜接應角球頂入。皇馬奮力進攻，50分鐘雲尼斯奧斯將功贖罪，接應祖迪比寧咸頭槌二傳近門射成1比1。

皇馬追平後一直狂攻，但逃唔過馬馬達舒維利五指關，更喺補時5分鐘輸埋，曉高杜羅接應拉菲爾美亞傳中衝頂破網，令華倫西亞相隔17年再喺作客擊敗皇馬。皇馬教練安察洛堤賽後表示：「經過今仗，要贏西甲冠軍就更難，但我哋會奮鬥到最後。」

巴塞隆拿同樣失分，佢哋主場對貝迪斯7分鐘就由加維先拔頭籌，但17分鐘就被拿坦接應角球頂入，巴塞之後時間強攻未能入波，最終踢成1比1平手，榜首優勢增至4分。巴塞教練費歷克話：「比賽冇可能永遠都贏，我哋依家多1分，比賽又少1場，形勢理想。」