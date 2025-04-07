外流港將　徐宏傑絕殺　助球隊奪聯賽第2勝

效力雲南玉昆的外流港將徐宏傑周日（6日）在中超第5輪，86分鐘接應隊友傳中頭槌建功，助球隊以1比0擊敗有另一港將黃皓雋效力的青島海牛，奪得聯賽第2場勝仗。

「傑仔」3月28日首度在中超上陣，與有港足射手安永佳投效的深圳新鵬城交手，已經斬獲中超首球，助球隊取得升班後第1場聯賽勝仗。雖然雲南玉昆其後以1比3不敵上海申花，但「傑仔」今周面對青島海牛再做功臣，86分鐘接應傳中頂入全場唯一入球，令雲南玉昆以1比0小勝兼收穫聯賽第2勝。值得一提，黃皓雋今仗未被列入大軍名單，無緣上演「香港打吡」

其他外流港將亦有好表現，效力上海申花的陳晉一，今周面對中超勁旅上海上港，82分鐘左路傳中，助攻于漢超門前頂入，助申花逼和1比1完場；至於回歸河南酒祖杜康的周緣德，本周面對深圳新鵬城，錄得今季第1次上陣並踢足，更射入1球靚波，可惜有隊友越位在先，慘食詐胡，但河南酒祖杜康仍以3比1獲勝，取得今季首場勝仗。

周緣德賽後接受當地記者訪問，他對協助球隊奪得今季首勝，感到非常興奮，盼保持走勢：「球隊前幾場嘅發揮唔算理想，大家都心急想攞分，好開心終於贏到波；下場要對上海上港，一定好惡踢，但我哋會做足準備，希望Keep住有好表現。」