FELDSPAR朝打造全球最快最智能跑道 邁出了重要一步
2025年04月07日 13:00
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【營業資訊】人類要突破9秒完成百米跑絕對不是夢！總部位於英國的技科公司Feldspar Limited【Feldspar】，近日已成功完成首個傳感器的智能跑道功能原型的早期測試。這項由人工智能和實時數據分析支持的尖端創新，將重新定義跑道技術，為運動員提供物理優勢，並為教練、廣播公司及粉絲提供數據驅動的見解。
該原型技術正在申請專利，其將方向力從垂直動量轉換為水平動量，並使運動員能在雙腳踏上跑道時，獲得更多反彈和向前推進的力量。與包括巴黎奧運會跑道在內的傳統跑道表面相比，該跑道為運動員提供的能量回報，大約增加20%，跑道的實效性將提高大約20%，具體取決於運動員的能力及外部條件。
在精英體育領域上，要知道提升2%至4%的幅度，已經對比賽表現帶來明顯的影響，這一突破有望成為重大競爭優勢的關鍵所在。
Feldspar創新的能量轉換技術，可助運動員以更少的能量消耗，以實現更快的速度；同時，運動員所承受的身體衝擊亦得以減輕，從而能專注技術動作，而非單約依賴原始力量。此外，該技術還有助於降低疲勞，以及最大限度減底受傷風險，最終幫助運動員取得更長久、更可持續的表現。
這項新技術與英國最具潛力的年輕運動員合作進行了早期測試，效果相當理想，在速度提升、推進力增強及疲勞感降低等方面，都盡顯優勢；意味着可以更高效、更長久且更密集的訓練課程中，獲得更優勢的成績。
Feldspar創辦人兼港產CEO程孝慧(Alvina Chen)表示：「與英國最出色的年輕運動員作測試智能跑道，並獲得如此積極的效果，這個過程感覺非常棒。在過去兩年中，我們通過40多次反覆測試，孜孜不倦地改進原型，希望研發出最終達到標準的功能原型。Feldspar的使命是從零開始，全方位協助運動員提升表現；這項創新真正改變了運動地板技術，我們相信它將徹底改變運動與體育娛樂的領域。」
曾獲英國授勳的前奧運4x100米金牌得主、Feldspar的全球跑道戰略總監Darren Campbell表示：「這是一個里程碑，Feldspar的技術可以徹底改變運動員的訓練和比賽方式。通過直接從跑道表面採集實時性能數據，我們不僅提高了速度和效率，而且還將改變運動員及粉絲的消費和體驗方式。」
關於Feldspar
Feldspar是一家總部位於英國的科技公司，致力於通過全球首個綜合智能地板系統為體育運動帶來變革。 這一創新的解決方案旨在提高全球體育賽事中運動員的表現和球迷的參與度，將尖端的地板和傳感器技術融合成為模塊化的高性能跑道，樹立了新的行業標准。如需了解更多信息，請瀏覽 https://www.feldsparsport.com/ 。