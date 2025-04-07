ITF沙灘網賽香港站逾百球手爭逐　日本女將大熱封后

香港舉行網球盛事一浪接一浪，首屆ITF世界沙灘網球巡迴賽香港站剛於愉景灣太白沙灘落幕，頭號種子的日本女子組合本間江梨及大塚繪梨奈，以大熱姿態封后。

這項近年熱爆全球的新興網球運動，全球舉行首屆ITF沙灘網球巡迴賽，而香港站吸引了超過25個國家地區、140多位球手參加。「我們很高興首次將ITF 沙灘網球的激情帶到香港。」中國香港網球總會前任會長及ITF沙灘網球委員會主席莫君逸表示：「這次比賽標誌著這項運動在全球增長中的一個重要里程碑，我們相信香港充滿活力的能量將為世界級的比賽提供完美的背景。我們期待著激勵新的粉絲和球員，同時在這個壯觀的舞台上展示沙灘網球的動感和快節奏。」

比賽在愉景灣的太白沙灘舉行，參賽球員與球迷都可享受陽光與海灘。經過一連兩天的爭逐後，拉脫維亞的安達臣斯（Maks Andersons）及馬耳他的格特迪沙夫（Sergey Gvardeitsev）奪冠；而被列為7號種子的香港組合Arnault Brac de la Perriere 和 Anthony Caillaud則於8強負於冠軍組合，未能躋身準決賽。

至於女子組的頭號種子本間江梨及大塚繪梨奈則表現強勢，決賽以直落兩盤6比1輕取泰國的Prakaikan Sawisit及Nikarat Wateenukit，首奪香港站后冠。

此外，值得一提是香港的Arnault Brac de la Perriere 和 Anthony Caillaud，是目前唯一擁有ITF沙灘網球排名的本地選手，暫列第1102；女子方面，周倩名也是唯一擁有世界排名的本地女將，她與保加利亞的Aleksandra Bankova Bellver搭檔，可惜今站首輪遇上4號種子的日本組合，無緣晉級。

ITF沙灘網球委員會主席莫君逸強調香港致力推廣多樣化運動及吸引全球人才，而沙灘網球可以推廣至社區發展及普及，而國際巡迴賽則讓有抱負的運動員提供一個具國際水平競爭平台。目前世界巡迴賽已在37個國家地區舉辦超過300場的賽事，包括ITF沙灘網球世錦賽、世界盃及洲際錦標賽。