「一哥」雷霆被湖人大炒　當錫轟30分：受皇馬鼓舞

NBA常規賽進入最後直路，已經鎖定西岸頭號種子的雷霆，周一（7日）主場迎戰湖人意外慘負，後者憑球星當錫全場轟入30分，全隊6人得分上雙，最終以126：99奪勝而回，穩住西岸第3位置，對此當錫賽後直言：「在西岸激烈競爭下，我非常需要這一場勝仗。」值得一提，兩軍將於周三（9日）續在雷霆主場較量。

湖人面對聯盟最佳戰績的雷霆毫不退讓，首節當錫火力全開，三分波5中3、單節攻入14分，率隊首節拉開42：32。湖人次節更多點開花，里夫斯和芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）外圍開炮，一度擴大至29分差距，全隊上半場射入15記三分追平隊史紀錄，當錫獨取22分，「紫金兵團」以78：56領先，並刷新雷霆今季半場失分最多紀錄。

雷霆下半場嘗試收復失地，今季MVP熱門之一的少主阿歷山大第3節袋11分，惟未能助隊將落後分數縮窄至個位數，第3節完湖人續以103：77領先。尾節中段雙方陸續收起主力，最後1分鐘「小占士」三分波開齋為比賽錦上添花，最終湖人客場作戰大勝27分。湖人戰績暫錄47勝32負，領先低一位的金塊1.5個勝場差，穩住西岸第3席位。

當錫貢獻全場最高30分、7個籃板和6次助攻，他賽後笑指因皇馬同日贏得比賽而受鼓舞，又形容今場為關鍵勝仗：「西岸季後賽席位的競爭相當激烈，所以我們非常需要這一場勝利。」勒邦占士今仗交出19分，他表示：「雷霆和騎士（東岸榜首）都是今季最強的球隊，無論比分如何你都不能鬆懈，他們一直都是全力以赴，這就是他們取得好成績的主因，所以這對我們來說是一場很好的勝利，我們可以以此為基礎繼續前進，為今季的最後衝刺做好準備。」