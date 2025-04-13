保齡全運群眾賽港隊代表落實　力爭啟德主場攞獎

第十五屆全國運動會保齡球群眾賽事香港特區代表隊甄選賽最後一日的賽事，周六（12日）在啟德體育園啟德零售館一號三樓「Top Bowl」保齡球場完滿結束。

本次甄選賽共吸引74支男子參賽隊伍及18支女子參賽隊伍，反應十分熱烈。男子組方面，由甘兆麟、謝仲賢、謝樂生、黃子維及麥卓賢組成的隊伍「Brilliancy」以總分3516分、平均219.8分暫列第一，取得男子組代表資格。女子隊伍「Sisterhood」憑藉前中國香港保齡球代表隊成員吳紫燕、陳淑嫻、譚舜而、李詠恩及梁芝榕的出色表現，以總分3437分、平均214.8分的成績，取得女子組代表資格。

本次獲選的香港代表隊將參與全運會保齡球群眾賽事的三個項目，包括單打賽、雙打賽及五人隊際賽。單人賽允許五名隊員以個人名義出戰，將根據六局比賽中的總分數來決定名次；雙人賽則每隊限派一對組合，並採用考驗團隊輪流投球策略的十二局貝克賽制進行；五人隊際賽同樣以十八局貝克賽制進行。第十五屆全運會保齡球群眾賽事將於二零二五年八月二十二至二十四日，在啟德體育園「Top Bowl」保齡球中心舉行。