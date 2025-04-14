親臨校訪大受歡迎　約基：曼聯始終係大球會

約基繼續訪港行程！「賽馬會學界足球發展計劃」周一（14日）邀請這名曼聯名宿，到東華三院蔡榮星小學，與同學一起參與足球訓練，約基在活動中深受歡迎，更主動為眾人簽名，他感恩球迷對球會不離不棄，又認為曼聯歷史底蘊深厚，不會因近年成績一般而失去光彩。

約基是日與曼聯足球學校香港總教練奧拜恩，跟約300名學生見面，其後二人帶領25名該校校隊成員訓練，約基除了全程親身參與練習，更不時把握空檔，為在旁觀看的同學簽名，約基之後跟同學組隊友賽，並曾主射罰球，但被小朋友瞓身擋出，令氣氛更見高漲，最後奧拜恩選出小四的黃承浠以及小五的高可端，成為「星級球員」，獲得有約基親筆簽名的索繩袋及水樽。

約基在活動後接受傳媒訪問，他對自己深受小朋友歡迎感到高興，又指象徵球會的光環，未有因近年成績一般而減退：「雖然曼聯近年成績不太理想，面對很多困難，但曼聯始終是大球會，至今仍極受球迷歡迎，很感謝大家在球會面臨低潮時，繼續支持我們。」

談到曼聯日前在聯賽以1比4不敵紐卡素，約基感到無奈：「其實曼聯面對很多球會都有力取勝，但就不斷輸波，這點較令大家失望，領隊魯賓艾摩廉嘗試令球隊，執行他心目中的踢法，但球隊似乎需要更多時間，才能踢出效果。」

被選為「星級球員」的黃承浠和高可端，則異口同聲道從是次活動獲益良多，「承浠」更特意準備1件曼聯球衣，成功收穫約基親筆簽名：「我爸爸都是曼聯球迷，他得知我有機會與約基見面已十分開心，我會好好收藏這件球衣，一定唔會攞出嚟着！」

至於參加第11屆「賽馬會學界足球發展計劃」的老師楊耀程認為，小朋友能夠與約基等名宿見面，有助培養學生對足球的興趣：「同學可能一世只有一次機會可以和Legend（名宿）踢波，相信這段經歷能夠鼓勵他們投放更多心力在足球上。」同樣有參與計劃的老師施霆烽，指計劃讓自己更懂得教導學生：「OB（奧拜恩）教我們以有趣的方式熱身，以及設計小遊戲，帶領小朋友完成訓練，讓他們享受足球的樂趣。」