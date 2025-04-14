勇士搶位戰不敵快艇跌落附加賽　NBA季後賽形勢出爐

賽前在西岸排名第5及第6位的快艇和勇士，於周一（14日）NBA常規賽煞科日迎來最後一場大戰，兩軍「夫添」列陣激鬥至最後一刻，決勝節一度落後7分的勇士，憑當家球星史堤芬居里單節狂取18分延至加時賽，隨後快艇明星控衛占士夏登發威獨轟12分，率隊以124：119客場帶走勝利，並保住排名直入季後賽，勇士則跌落第7位，周三（16日）附加賽首輪對灰熊爭出線。

甫開賽，已經連續17場攻入20+的快艇「得分機器」李安納，聯手夏登頻頻得分，勇士則靠占美畢拿突破造犯，單節取得10分，勇士首節尾段打出11：0攻勢領先33：25。次節格連命中零度角三分，助勇士擴大至雙位數領先，李安納三分開齋打破全隊逾6分鐘「得分荒」。隨後快艇發起反擊，多點開花下反先49：48，並憑射手寳威（Norman Powell）一記壓哨「logo shot」，上半場以60：58領先進入更衣室。

轉邊後，兩軍續演拉鋸戰，多次交替領先愈鬥愈激，占美畢拿再度博得「And 1」令勇士領先82：81，快艇則屢次搶下進攻籃板由寳威完成第3節最後一擊，手握1分優勢進入最後一節。決勝節初段快艇打出7：0攻勢，包括2020年灌籃大賽冠軍鍾斯（Derrick Jones Jr.）面對居里的一記隔扣。最後不到3分鐘雙方戰成105：105平手，手指帶傷「咖喱仔」發威、單節獨轟18分力王狂瀾，快艇靠雙星夏登和李安納拉開單打，成功以111：111延至加時賽。

加時賽夏登展大將風範「收割」比賽，連轟2記三分彈拉開比數，再射入4記罰球、5分鐘内攻入12分，反觀勇士居里關鍵失誤、格連在籃底空位「炒粉」，讀秒階段射手布迪希特亦未能射入追平三分波，最終快艇以124：119險勝。

值得一提，今仗雙方平均年齡35歲的4位球星均取30+、打出「老兵不死」精神，其中快艇夏登轟全場最高39分、外加10助攻，李安納以65%命中率貢獻33分，勇士37歲「老將」居里飆7記三分、交出全隊最高36分，占美畢拿亦有30分9助攻進帳。

NBA季後賽詳情

西岸：

雷霆（1） Vs 附加賽晉級球隊（8）（待定）

火箭（2） Vs 附加賽晉級球隊（7）（待定）

湖人（3） Vs 木狼（6）

金塊（4） Vs 快艇（5）

附加賽

勇士（7） Vs 灰熊（8）

帝王（9） Vs 獨行俠（10）

東岸：

騎士（1） Vs 附加賽晉級球隊（8）（待定）

塞爾特人（2） Vs 附加賽晉級球隊（7）（待定）

紐約人（3） Vs 活塞（6）

溜馬（4） Vs 公鹿（5）

附加賽

魔術（7） Vs 鷹隊（8）

公牛（9） Vs 熱火（10）