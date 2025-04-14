NBA訓練師訪港　林民淇新季投香港東方冀學以致用

曾為勒邦占士、奇利湯臣等球星訓練的著名NBA運動表現教練 Mike Atkinson訪港舉辦訓練營，周一（14日）於理工大學紅磡灣校園體育館為本地籃球員授課，甲一球員林民淇表示獲益良多，他透露來季將會加盟職業球隊香港東方，期待學以致用。同日，香港東方亦宣布羅致蘇柏軒，為藍軍注入新力量。

Mike Atkinson 擁有豐富教學經驗，曾與過百位NBA球員及職業運動員合作，另外亦擔任紐約人發展聯盟首席肌力與體能總監長達7年，他今次首度訪港一連4日舉辦訓練營，與本地教練、運動員交流及分享經驗。本地球員林民淇、李旭川、陳詠琛、何佩盈、劉振星及吳嘉樂周一（14日）出席Mike的訓練課，針對控、傳、帶、射等基本功調整每項細節，他亦提醒球員單打訓練時要想像自己陷入困境，為各種「tough shot」（困難起手）做準備，增加真實感。

Mike總結香港之行成果令人滿意：「香港教練和球員都對籃球充滿熱誠，今天我見到年輕球員很有潛質，女子球員亦很投入，十分認真訓練。我想為香港籃球員和教練帶來啟發，鼓勵他們走出舒適圈。職業球隊對球員會有更高要求，因為他們是受薪工作，所以球員必須要盡快適應環境，清楚球隊和教練的目標。」

上季有份協助南華奪得總冠軍的林民淇坦言有意找訓練師合作，惟一直未有機會，今次1.5小時訓練令他擴闊眼界：「我覺得Mike不只著重訓練我們技術和體能，其實他最主要教我們用什麼心態對待籃球和比賽。他分享了其中一個例子：下飛機來到一個新環境，來到一個新球場、用新籃球，你會怎樣面對呢？這些都是一個職業籃球員會面對的事。」女甲球員陳詠琛則認為Mike的訓練著重細節，值得學習：「有時練習做完就算，其實我們忽略了很多細節，拍球用哪隻手？速度節奏怎樣改變？」

林民淇上季尾打出代表作，總決賽關鍵時刻挺身而出，助南華克服落後20分劣勢反勝，他透露新季簽約香港東方，展開新一頁：「我12歲就在南華，感謝南華從小培育我。我在這裡經歷了很多，有開心、也有不開心的。來到最後一季，有份落場打，一起贏冠軍，不是像之前『跟大佬』似的。所以我覺得24歲是時候要跳出舒適圈，挑戰另一個平台。」林民淇期待與東方主教練巴拿莫域再度合作：「他是我轉會的主因之一，雖然他非常嚴厲，但從他身上學到很多。我知道東方賽程密集，肯定會好辛苦，但我想打外面的聯賽，挑戰自己。」

香港東方今日於社交平台官宣與另一南華球員蘇柏軒簽訂合約，指出這位27歲後衞早前於甲一決賽Game 5比賽中，絕殺對手勇奪香港甲一冠軍。「期望他會為球隊帶來穩定的組織進攻和高效遠投命中率，歡迎蘇刨加盟香港東方！」