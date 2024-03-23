伍鵬志：錶之銀河具備G1實力！

「錶之銀河」及「嘉應傳承」將代表伍鵬志馬房出爭今屆打吡，這位年輕練馬師現時憑52場頭馬在練馬師榜領先。

伍鵬志表示：「從練第2季便能夠派出兩駒參加打吡，馬房上下都感到光榮。其實能夠參與其中已經感覺很美妙。兩駒截然不同，『嘉應傳承』曾勝出2000米賽事，假以時日必定能成為出色的長途馬。『錶之銀河』可望帶來驚喜，我們會不斷測試牠的實力。」

伍鵬志續說： 「『錶之銀河』上仗首次跑1400米一級賽便能夠交出好表現，實在難得，希望牠周日能夠再次取得佳績。薛恩的判斷一向很精準，這類賽駒晨操時往往給人的感覺極佳，而牠步闊力勁，具有成為一級賽佳駟的條件，我對牠前幾天的操練表現也很滿意。」

潘頓將策騎「大至尊」上陣，力求贏得個人第2項香港打吡大賽冠軍。「大至尊」上仗在港首戰，即勝出2000米賽事，令人印象深刻。潘頓曾於2015年策騎「戰利品」勝出香港打吡。他表示：「『大至尊』上仗的表現實屬難能可貴，多年來均沒有馬匹能夠做到，但馬兒應付得來，最終完成任務，成功奪冠。牠於末段超越了多匹已呈疲態的對手，牠們於早段消耗了一些氣力，結果末段力弱。如果你讓坐騎一直留後競跑而不加以催逼，馬兒未必能夠有最佳發揮，但牠該仗於末段衝刺甚佳。周日如能再交出進步表現，便有力一爭。」