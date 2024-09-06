英國南圍馬場雖然歷來都係以跑沙地賽事為主，鮮有重要一級賽响呢個馬場舉行，當然好難有機會見到啲頂流名駒，不過本月20日，南圍附近居住嘅馬迷，將會有機會目睹應屆3料G1盟主「名戰古城」丰采，不過當日就並唔係涉及任何賽事，而係「名戰古城」專誠到此操練，為進軍育馬者盃經典大賽，初次接觸吓本土嘅沙地賽道。

南圍馬場行政總裁Mark Clayton，證實咗古摩亞亦都樂意開放「名戰古城」嘅操練畀有興趣嘅馬迷欣賞，細節以至名額方面雖然仲未公布，初步都會係响限定時間透過官網進行登記，而Mark Clayton表示將會盡量滿足當地馬迷要求。

雖然南圍賽道目前使用Tepeta物料，與美國育馬者盃經典大賽跑泥地，當然有一定區分，但岳伯仁亦認同讓「名戰古城」先行熟習頪似場地，也是一個重要經歷。至於「名戰古城」呢匹古摩亞今季明星馬，何解放棄出戰歐洲最高榮譽嘅法國凱旋門大賽，早已鎖定目標跑育馬者盃，但並非跑有把握之草地大賽，而係出師育馬者盃經典大賽。

站在古摩亞立場，當然希望炮製一匹泥草俱能之全材種馬，以「名戰古城」今季先後拿下英國打吡、日蝕錦標與國際錦標，已一再證明草地性能超卓，但要知道呢匹馬出自美國三冠馬王Justify，若然可以在育馬者盃一戰功成，同樣展現泥地威力的話，長線配種價值將會係天文數字。

況且身為統帥嘅岳伯仁，世界各地大賽榮譽無數，本身於法國凱門大賽亦曾贏過兩屆，甚至育馬者盃嘅草地獎項方面，對佢嚟講都無乜難度，但响佢嘅CV之中，就偏偏仲有有育馬者盃最高榮譽嘅經典大賽獎座，今次把握機會，「名戰古城」一於向泥地挑機。