【投注見解】羅富全接手誓攞「威」

今期谷草夜賽編跑3組四班1200米，睇番今季同班同程，至今7W全由1至5檔馬勝出，當中更有4場由同類馬包辦三甲，季初賽果所見檔位偏差極嚴重。

第四場四班1200米，「天威」轉投羅廐初出，這匹4歲馬乃三零部隊，雖然僅出賽5次，但已交到第3位練馬師手上，上季初韋達訓練，初出落敗後即轉投巫偉傑馬房，其後4戰仍未上名，今季便交由羅富全打理。已退役同名同主馬「天威」服役期間轉過4個馬房，因此這匹「天威」2.0短期內3度轉廐絕不意外，所以這類馬鬥志肯定不用懷疑，羅富全定必絞盡腦汁為自己省招牌。

「天威」上季5戰之後評分已近降班邊緣，而最後一戰跑四班田草1200米表現並不差，12檔起步後企圖搶前，結果花了點力氣在中段守在第3位，超快速下放頭的「海藍寶」最後乏力，「天威」未見力弱保持速度得第5名甚了得，可見有一定戰鬥力。

羅富全8月中接手，「天威」9月20日出試谷閘1200米，入直路纏鬥居然不落下風僅敗入Q，新環境磨練下進度三級跳，另一方面楊明綸是練者少用騎師，歷來只合作贏過3W。無論騎練都有非拚不可理由，難得「天威」轉倉首戰有運排黃金1檔，怎會錯過的天賜良機。

■梓忠