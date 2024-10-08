【耀眼精選】盈益善試準打硬仗

羅富全苦戰9個賽日終於響啱啱嘅禮拜日打破僵局，而且一係唔贏，一贏就打孖嚟，同華將梁家俊拍住上，先憑初出馬「八仟財陞」取得馬房今季首W，跟住響尾場再爆「知足常樂」，兩匹馬獨贏二串一有成140倍，認真和味。唔講唔知，原來羅富全近呢一年做咗童子軍，日行一善，每次有馬贏嘅日子都唔會贏多過一場，對上一次單日2W，已經係2023年10月4日嘅谷草夜賽。

跑到第10個回合，練馬師陣營只得番黎昭昇同新開倉嘅游達榮交白卷，身邊有馬友開盤口，打賭呢兩個外籍馬房邊個開齋先，不過幾位參加者都睇好游達榮遲嚟先上岸，無人唱反調下最終唔成局。

游達榮今仗首度出戰谷草賽事即加強兵力，派出3駒應戰，已經係馬房今季出馬次數嘅總和，似乎練者睇到谷草平均水準較弱，要贏馬易過沙田大場面，3駒中，筆者對「盈益善」最感興趣。呢匹馬暑期明顯進步，兩度試閘都交出同上季截然不同嘅走勢，上月17日泥閘，「盈益善」起步受外側「得意佳作」影響，損失1馬位，末段走馬林追勢唔錯；10日後再試泥閘，「盈益善」起步失蹄，早段落後尾2馬近兩馬位，末段輕推大步上前收復大量失地，試準追趕能力後，轉戰更合性能嘅谷草一哩，隨時一鳴驚人。