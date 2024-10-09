【分秒在握】冚殺對手現光輝

韋達今季搏殺手風欠順，雖然都贏過兩次，但就7度獲亞5度獲季，而最近3匹韋廐馬入Q，都只係輸半馬位或以內，可見殊不夠運。今次「光輝所願」試準後再臨，憑上佳後勁，有權後發先至取得服役以來首勝。

「光輝所願」上季頭3次出賽均遠離水準，名次甚後，不過經充分熱身後，3月尾時曾在谷草1200米殺入亞軍，爆出66倍大冷Q腳，不過馬匹獲亞後，翌仗即不良於行退出，及後季尾復出，狀態遠離水準下，以86倍身份跑第10名而回。

來到今季，「光輝所願」健康情況明顯見好轉，其中上仗出賽前，曾試從化草地大閘輕取對手，狀態可以話前所未見吸引，亦因此，上仗此駒只得14倍開跑，亦係馬匹來港後最「熱」一次，結果在谷草1200米後上殺入亞軍，只負於「精選威」。

查看上仗步速，「精選威」以慢步速自領，可以話賺晒形勢，首800米造47.1秒，比標準時間慢了足足接近7線，這亦令到放頭「精選威」得以輕勝而回，而沿途守2、3位的「宇宙動力」及「囍眼光」則跑季、殿。唯獨是「光輝所願」，能夠走位6 6 5 2殺入亞軍，這亦是直路少數能夠明顯改變位置的一駒，而此駒末段所造的23.2秒，不但係全場最快，甚至比同晚贏馬的「包裝猛將」更快2線，依此推斷，只要今次有正常步速，「光輝所願」絕對有能力冚殺對手。

■長風

第5場 9光輝所願 5耀寶駒

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