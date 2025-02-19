百萬挑戰盃最後兩戰　太陽勇士穩佔先機

跑馬地百萬挑戰盃餘下兩期作最後衝刺，而響今日尾2回合，目前累積分數前10位馬位，只得3駒參戰，分別係今晚跑尾場，以46分居榜首嘅「太陽勇士」，仲有第8場兩匹，分別係40分排第3「連連幸運」，以及27分排第9「得道猴王」。

睇牌面今晚成為頭、3位追逐戰，以目前形勢，希斯「太陽勇士」，由於緊躡其後「我做到」(42分)，以及「晨曦儷人」(36分)，原本以為伍鵬志勤跑策略，都會谷埋呢兩次賽事，結果報名好意外，兩駒無報名，決定留力終極回合。

咁樣對於希斯「太陽勇士」嚟講，可謂佔盡先機，無疑今場要負135磅，但以上場贏馬姿態，跑法主動兼且游有餘，一旦於今晚贏馬攞多15分的話，幾乎可以埋單計數，提早宣布封王，若然跑亞軍攞6分，52分縮窄威脅對手範圍，就只剩低「我做到」與今晚有份出戰嘅「連連幸運」。

雖然「連連幸運」今季只得1W，但呢項計分賽卻取得3亞1季1殿，搶咗唔少分，由於目前三班頂評分尷尬，所以亦只有用黃智弘減磅出擊，既然上次表現唔差，一於今次再跑搶分，無疑排檔差，或者位望較高，但沈集成向幕後透露，今場目標最重要係成功入位，搶分進一步收窄距望，能夠贏到當然係更理想嘅賽果。

因為響最終回，三班賽兩場短途賽嘅評分區域，上限由80分變為85分，屆時可以孭輕幾磅，但更重要係可以回配大師傳鍊盡，當然今場由牌仔黃智弘再戰，能否成功搶分，將會直接影響爭標機會。