太陽勇士莫雅英國贏過！攜手強闖百萬挑戰盃冠軍！

有「天下第一高手」美譽的英國騎師莫雅，最近更成為全球匯合彩池的品牌大使，在周三起一連客串3日，大家又可以欣賞其高超騎技。睇番莫雅早前12月國際賽周曾訪港，只得一匹「安泰」跑一席第3名，未嘗勝果當然唔收貨，周三重臨全晚策騎8駒，當中「智取神駒」、「太陽勇士」、「怡昌精神」、「追風」等俱屬實力之輩，值得各位吼實，買獨贏過關當然是好選擇。

沈集成全晚派10駒且有3駒交予莫雅執韁，值得格外重視。其中第4場四班1200米，「怡昌精神」季內6戰同程5度上名，跑急彎短直路衝一段相當有威力，上次力拚得亞軍後，試了課大閘才再跑，近期谷草多數利追，絕對適合「怡昌精神」發揮，配莫雅孭135磅也有力克服。

第5場一班1650米，「智取神駒」曾在早前一月盃谷草1800米早發力拚近得第5名，實力不用懷疑，近兩仗用布文及潘頓均未能勝出，今次改配高手莫雅戰意鮮明，排3檔起步有利，相信重開勝門機會到了。

第9場三班1000米，英國自購馬「連連幸運」用上英國騎師，擺明有盤算。沈集成以往與莫雅攜手取得3勝，但近年都較少合作，今次重新攜手出擊，戰意十足，「連連幸運」現時於跑馬地百萬挑戰盃有40分排第4，有機會後來居上。

第3場三班1650米，莫雅也接下現時在跑馬地百萬挑戰盃以50分居榜首的「太陽勇士」帥權，此匹希廐馬上周三閘前煩躁不安以致慢閘，未能用上最佳的主動跑法，但仍追回第3名，只負於頭馬「博望坡」不足一馬位，隔一星期再在百萬挑戰盃最終回合上陣，擺明恨贏做跑馬地狀元，睇番英國自購馬「太陽勇士」來港前一役，正正是在莫雅胯下贏馬，人馬今次於香港久別重逢，勝望壓一。

尚有第7場四班1650米，莫雅獲羅富全提供「追風」帥權，此4歲馬近3戰得2冠1亞全入Q，明顯勇得交關，今次賽前有拍跳安排，更用上最強配搭，補中之心顯然易見，值得捧場。