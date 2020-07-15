新冠肺炎：醫生指病毒或會襲全身器官　併發症可能無法康復　

新冠病毒在全球蔓延，隨着人們抗疫的時間愈長，科學家對病毒的了解亦逐漸加深，意大利醫生根據臨床判斷指出，病毒引起的不一定是呼吸道症狀，更加令人擔憂的病毒可能會侵襲身體其他器官所造成的併發症。

意大利北部地區是歐洲最早爆發疫情的地方，當地研究人員與醫生經過超過半年的臨床觀察，發現即使是輕度感染的人，新冠病毒的長期影響也可能比最初預期的要嚴重得多。一度是該國疫情最嚴重的倫巴底地區，醫生在感染過新冠病毒的患者中，發現有人患上精神病、失眠、腎臟疾病、脊椎感染、中風、慢性疲倦和行動不便等，使當地研究人員擔憂，這種病毒會感染身體的所有器官，而不是像以前認為病毒只會引起呼吸系統疾病。

這項意大利的臨床觀察，呼應了倫敦大學學院早前發表在《大腦》期刊的一項研究，研究人員在43位16至85歲的病人中，發現由新冠病毒引起的嚴重神經系統併發症，包括神志不清、腦部炎症、中風和神經損傷；研究顯示，有些患者完全沒有嚴重的呼吸問題，神經系統疾病是第一個也是唯一的症狀。

意大利貝爾加莫的一醫院的急症負責人科森蒂尼（Roberto Cosentini）也說，新冠病毒會引起全身疾病，讓血管、腎臟、大腦都受到影響，而且有些人可能會遭受長期損傷。另有醫護人員指出，令人擔憂的是，有些患者可能會因為長期損傷，而發現他們在工作或需要專注力的時候，甚至在參與體育活動時的能力受到嚴重損害。一些患者可能永遠無法從疾病中康復，而且所有年齡層的人都容易受害。

醫生們亦指出，病毒傷害患者所造成的影響，可能要幾年時間才能顯現出來，而結果可能是令整個勞動力的生產力降低。