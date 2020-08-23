新冠肺炎：前總理季莫申科確診　情況嚴重

烏克蘭前總理季莫申科（Yulia Tymoshenko）新聞秘書索羅卡（Marina Soroka）周日（23日）證實，季莫申科確診新冠肺炎，目前正「掙扎求存」。

索羅卡透過Facebook宣布，季莫申科經檢測後證實染疫，體溫更升至攝氏39度，目前情況嚴重。59歲的季莫申科2007年至2010年曾出任烏克蘭總理。她下台被控擔任總理期間濫權，2011年成階下囚，至2014年獲釋，同年參與總統選舉不敵波羅申科。

最新資料顯示，烏克蘭目前共有近10.5萬人染疫，累計2271名患者病歿。

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