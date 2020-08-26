首都北部城鎮連夜暴雨　洪水氾濫釀66死90傷

阿富汗東北多地連夜暴雨，首都喀布爾北部城鎮恰里卡爾（Charikar）周三（26日）洪水氾濫，釀成至少66死90傷，另有500棟民居被毀。總統艾哈邁德扎伊（Ashraf Ghani Ahmadzai）下令，向災區運送緊急救援物資。

恰里卡爾遭受暴雨，導致市內建築物倒塌。搜救人員已趕到現場，據報有部分災民仍受困瓦礫當中。當地應急管理部門發言人阿齊米（Tamim Azimi）表示，罹難者多是孩童，亦同時收到多人被埋報告。

由於阿富汗鄉村地區房屋搭建簡陋，一旦遭遇暴雨就很容易倒塌，導致每年多人因此喪命。在同月較早時間，東部納加哈（Nangarhar）一座村莊遭受洪災侵襲，導致16人死亡，其中15人是兒童，另有數十棟民居被毀。

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