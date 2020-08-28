新聞背後：安倍屢捲政治醜聞　民望直插水

日本首相安倍晉三執政期間涉嫌賤賣官地予右翼辦學團體「森友學園」竄改公文；以及被指向朋友免費批地，予「加計學園」開設獸醫學院。連串醜聞令他的民望急轉直下，更觸發數萬人上街示威，要求下台。

森友學園於4年前被揭以1.34億日圓（約1000萬港元），低價購入大阪面積約9000平方米的官地，成交價僅為土地估值的14%。學校的名譽校長是安倍晉三的妻子安倍昭惠，外界質疑他從中利益輸送。日媒其後揭發財務省刪改賣地文件，而財務省最終承認有十四份賣地文件曾竄改，包括在部分文件中刪除安倍昭惠的名字。事件觸發民眾在官邸外示威，要求安倍晉三下台。

事隔1年後，在野民進黨揭發加計學園理事長加計孝太郎疑利用與安倍晉三的交情，在愛媛縣今治市免費取得公共用地，讓旗下的岡山理科大學開設獸醫學院，同時獲政府資助96億日圓（約7.2億港元）建設費用。連同森友學園醜聞，安倍晉三內閣支持度急挫，迫使他重組內閣，解散國會及重新大選。

新冠肺炎肆虐日本，上月的感染人數回升，安倍政府抗疫工作飽受批評，朝日新聞5月的全國民調顯示，安倍晉三內閣支持率跌至29%，是他第二次出任首相以來最低。日本新聞網（JNN）月初的民調顯示，安倍晉三內閣的民調支持率已降至35.4%。

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