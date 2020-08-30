政府向移民提供無限免費英文課程　阻外國干預

澳洲莫里森政府多次警惕外國勢力干預內政，署理移民部長塔吉（Alan Tudge）上周五（28日）宣布，政府即日起會向移民提供免費及無限的英文課程，加強移民認同澳洲價值觀，抗衡日漸加劇的外國干預。塔吉沒有點名提到任何國家，但外界猜測是指中國。

澳洲政府此前會向移民提供510小時的免費英語課程，大部分人完成300小時，21%人士會有基本英文能力。塔吉指出，聯邦政府正發展廣泛行動向移民推廣澳洲公民身份認同及民主價值觀，警告外國干預的程度史無前例地高，外國勢力有幾個目標，包括令人們疏遠澳洲從而分化社會並安插效忠自己的人，以及讓民眾不信任澳洲政府和機構。他明言，澳洲社會所有部分都是外國勢力的潛在目標，例如國會、政府任何層級、傳媒、商界領袖、大學等。

塔吉還說，特別憂慮外國勢力向澳洲的多元社會伸手，英文能力較差的移民尤其脆弱，部分人因批評曾居住的國家而被恐嚇噤聲，有人則被迫協助監視所屬社區對相關國家有異見的人士。他稱，不是要怪責英文差的人，但明顯地有語言障礙會讓移民更難融入社會及投入民主。

除了改善英語課程計劃，塔吉亦指澳洲會在公民申請測試的問卷加入新問題，集中查問申請人對法治、言論自由等看法。

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