4日3夜豪華列車暢遊北海道　車廂盡顯奢華

為振興東部地區經濟，日本東京急行電鐵公司與JR北海道聯手上周五（8月28日）正式推出一趟4日3夜、每人盛惠68萬日圓（約4.9萬港元）的奢華之旅，吸引逾千人報名。

名為「THE ROYAL EXPRESS」的列車路線，是因應2018年地震，重創東部地區經濟而設。列車車廂裝潢走高端典雅風格，搭配木製傢俬營造和諧感。座椅則模仿花紋梳化，讓乘客有賓至如歸感覺。

儘管行程較短，車費異常高昂，詎料報名人數竟超出原有名額的8.2倍。列車當日上午已在札幌站舉行啟動儀式，並經過十勝、北見、富良野等地。

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