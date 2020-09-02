查理周刊案將開審　內政部長警告國內恐襲風險仍高

周三（9月2日）是法國《查理周刊》恐襲案14名疑犯開審日，法國內政部長達爾馬寧周一（8月31日）警告，國內恐怖襲擊風險仍非常高，而回教激進分子名單更達8100人以上。

達爾馬寧當日巡視安全部門時強調，國內目前主要面對遜尼派的恐襲風險，承諾不會鬆懈。他另提到，對國家有潛在安全威脅的回教激進分子名單，至今記錄有8132人。

自發生《查理周刊》事件後，法國隨後發生多次恐襲，導致258人死亡。有輿論質疑，法國未能處理保衞國家安全及保障多元文化社會和諧等議題。至於《查理周刊》周三將再次刊諷刺漫畫。

駐法國記者呂靜儀報道

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