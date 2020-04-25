新冠肺炎：紐約消毒劑中毒個案　18小時30宗

美國總統特朗普周四（23日）提倡向人體注射消毒劑殺死新冠病毒，被專家批評害死國民，據報紐約市疑似攝取漂白劑等家居清潔劑的中毒個案，在他發言後短短18小時內錄得30宗，比去年同一時間的13宗明顯增加；白宮否認這與特朗普的言論有關。

《紐約每日新聞》報道，紐約市衞生部中毒控制中心發言人表示，由當地時間周四晚上9時至周五（24日）下午3時，接到多宗疑似暴露消毒劑的個案，但沒有人因此死亡或需要送院；其中9宗涉及來蘇爾（Lysol）消毒劑、10宗涉及漂白劑、11宗與其他家居清潔劑有關。在去年同期的個案，沒有涉及來蘇爾，漂白劑個案則有2宗。

特朗普發表「注射消毒劑」的言論後，紐約市衞生部強調絕不能透過口、耳、鼻，以任何方式攝取任何形態的消毒劑，否則嚴重危害健康。對於紐約市疑似消毒劑中毒個案急增，白宮發言人指傳媒斷章取義，完全忽視特朗普不斷強調國民在治療新冠肺炎時應諮詢醫生。特朗普周五也澄清當時只是在諷刺，絕非鼓勵國民這樣做。

特朗普曾大力推介瘧疾藥物羥氯喹及氯喹治療新冠肺炎，惟美國食品及藥物管理局周五警告，兩種藥物可能有心跳過快等心律風險，注意到與使用它們的嚴重心臟問題，因此僅應用於住院患者或病毒的臨床試驗，現正評估是否有效治療新冠肺炎。