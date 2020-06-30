中國研究︰發現H1N1衍生新型豬流感　可引發大流行

中國科研人員周一（29日）在美國學術期刊發表報告，公布發現了一種有可能引發瘟疫流行的新型豬流感。報告指，該款新病毒「G4」是由曾在2009年引發瘟疫的豬流感「H1N1」所演變所生，具備了「所有高度適應傳染人類的關鍵特點」。

研究由中國多間大學的科學家與中國疾病預防控制中心合作進行，在2011至2018年間，採集了3萬個來自中國10省屠場與動物醫院的3萬個豬隻鼻拭子樣本。團隊檢測後發現了179個豬流感病毒，當中大部分為一種自2016年起，開始在豬隻間流行的新豬流感病毒。

團隊其後以雪貂等動物進行實驗，發現G4極具傳染性，在雪貂身上引起的嚴重病徵，比其他病毒為多。研究相信，G4能在人體細胞自我複製，而人類感染季節性流感後產生的免疫力，對G4無效。

團隊為豬場工人進行血液抗體測試，發現已有10.4%工作曾被感染；估計公眾中最多已有4.4%人暴露於G4病毒中。這意味着病毒已經開始由動物傳人，但暫未有證據顯示已出現人傳人情況。

研究人員憂慮G4傳人後會開始適應宿主，增加人傳人大流行風險，呼籲採取緊急措施，監察有接觸豬隻的工人。報告已於周一刊登於《美國國家科學院院刊（PNAS）》上。