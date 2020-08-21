兩股熱帶低氣壓料成颶風　下周同時吹襲南部

美國國家颶風中心周四（20日）預料，兩股熱帶低氣壓正在墨西哥灣海面持續增強，有機會成為颶風。由於它們下周將同時吹襲南部佛羅里達州、德州及路易斯安那州等地，中心呼籲上述州份民眾時刻留意天氣警報。

第13號熱帶低氣壓周四位於背風群島北部以東約715公里，其最高持續風速達每小時55公里，正以每小時35公里的速度向西北移動。國家颶風中心預期，它將於未來96小時增強成颶風，至下周一（24日）早上將逼近佛州沿岸一帶。

與此同時，第14號熱帶低氣壓目前正在尼加拉瓜以東對出海域，繼續向西北方向移動。國家颶風中心估計，它周六（22日）傍晚穿過墨西哥猶加頓半島（Yucatan Peninsula）後，會再增強成颶風，至下周二（25日）晚上在德州東南地區登陸。

至於4級颶風金娜薇（Genevieve）周二（18日）吹襲墨西哥西岸洛斯卡波斯（Los Cabos）後，現已減弱為熱帶風暴，並以每小時17公里的速度向西北海域移動。受風暴影響，洛斯卡波斯多地一度斷電，電訊服務亦告暫停，另有水浸及塌樹情況發生，近千名市民被迫逃離家園。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020