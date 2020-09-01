特朗普擬限華學生赴美　蓬佩奧：未來數周或有行動

中美兩國關係緊張之際，美國國務卿蓬佩奧周一（8月31日）表示，總統特朗普正考慮限制中國學生赴美，估計華府或於未來日子公布新針對行動。

蓬佩奧接受電台訪問時，談及有關美國政府打擊中國公民透過學生簽證及利用學術研究崗位從事間諜活動問題。當被問及會否更快不讓中國學生在某一段時間赴美時，他稱：「總統正在評估，我不想在作出決定前插手。」

蓬佩奧承認，並非每位中國學生都為中國共產黨工作或受其指示，但強調這是特朗普認真看待的事情。他最後表示：「我認為在接下來的數周及數月內，你會看到更多（行動）。」

特朗普5月29日宣布，6月起禁止與中國解放軍有關聯的中國留學生與研究人員入境，避免中方竊取美國機密技術與知識產權。

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