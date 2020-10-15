封殺《紐約郵報》拜登涉通烏報道　Twitter稱違反規定

美媒《紐約郵報》周三（14日）引述獲得的電郵內容，報道民主黨總統候選人拜登涉通烏醜聞的內情，披露他如何獲兒子亨特介紹給烏克蘭商人。惟社交平台Facebook和Twitter以內容可能有害為由，禁止用戶分享該報道的連結，引起美國總統特朗普抨擊。

《紐約郵報》引述2015年的電郵顯示，烏克蘭天然氣公司Burisma的顧問波扎爾斯基（Vadym Pozharskyi）感謝亨特給他機會，與時任美國副總統拜登會面。拜登此前曾多次表明，從沒和亨特談論其海外商業交易。據報，《紐約郵報》在社交平台分享該報道後，遭Facebook和Twitter刪除，被形容為針對重要新聞報道前所未見的一步。

若Twitter用戶嘗試分享該報道內容或圖片，頁面會顯示：「我們無法完成此請求，因為Twitter或我們的合作夥伴已認定此連結具有潛在危害。請造訪我們的說明中心，了解更多資訊。」若Twitter用戶想點擊或轉發已發出的相關貼文時，頁面會顯示「連結可能不安全」的警告字句。

《紐約郵報》記者其後透露，該媒體的主要Twitter帳戶已被封鎖，原因是有關亨特的報道違反了「所謂傳播黑客材料」的規定。特朗普周三在Twitter發文，批評Facebook和Twitter，形容做法「太可怕了」。

Twitter發聲明回應稱，該公司根據「遭黑客攻擊材料政策」，對該報道採取行動，並阻止相關貼文在其平台上傳播，封鎖任何與其相關的連結或圖片。出現相同情況的Facebook表示，將依靠其事實核查夥伴來確定該報道的合法性，得出結論前會採取措施，減少相關內容在平台上傳播。

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