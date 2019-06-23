減壓玩具多為「三無產品」　易破易燃或含有毒物

生活壓力大，不僅成年人、在職人士，甚至小孩子也因面對沉重的讀書壓力而失去天真笑臉。近年內地興起兼熱賣的「吼叫雞」、「哼哼豬」等古靈精怪的減壓玩具，不僅屬於「三無產品」（無生產日期、無質量合格證以及無生產廠家），而且容易破損兼易燃，甚至內含有毒物質，對孩子構成重大的健康威脅。



內地媒體報道，河南鄭州市一名楊姓婦人的8歲兒子，日前購買了一個能被擠壓變形的玩具後，只有1歲的小兒子因好奇而不慎將玩具咬破，裏面的液體流到嘴巴，「孩子嘴上、下巴、脖子就開始發紅」。經醫生診斷，孩子的「紅斑」是擠壓玩具內的液體沾到皮膚而產生過敏所致。



報道指，在鄭州市街頭、中小學及火車站周邊不少店舖、攤檔及玩具批發市場，銷售着各類形形式式的減壓玩具，但這些產品均沒有生產日期、產品合格證及廠商地址等訊息。記者從面上購入包括「抓握球」、「黏黏豬」等4款擠壓玩具，當用力握緊後，當中3款表面出現破裂，裏面液體隨之流出；另經燃燒試驗，當打火機的火苗接近液體時，便即冒出黑煙，且伴有刺鼻難聞的氣味。



一名從事檢測工作多年的專業人士指出，「三無產品」本身沒有安全可言，而所謂的減壓玩具大多是塑膠物料所製，不良商家為減低生產成本，或添加例如苯系物、鄰苯二甲酸鹽類增塑劑、毒硼砂等廉價、劣質化學物。該專業人士續指，上述有害化學物會對人體的血液、神經及生殖系統產生危害，「苯系物能增加香味，所以帶有香味的減壓玩具很可能被添加了該化學物」。



另據媒體此前抽驗包括磁性、塑膠、指尖陀螺等11款減壓玩具，結果顯示7款存在安全隱患。其中一款磁性橡泥中的硼及鉛，超出歐盟玩具標準的要求；而網紅玩具「尖叫雞」更驗出含鄰苯二甲酸鹽類增塑劑，超過國家玩具標準400多倍。