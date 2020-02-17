20年前新疆蝗災　靠浙江空運3萬隻鴨食蟲撲滅

新冠肺炎疫情肆虐之際，4000億隻蝗蟲侵襲印度及巴基斯坦，並逼近中國邊境。中國科學院院士、生態和昆蟲學家康樂周日（16日）受訪時表示，20年前新疆北部治蝗災時，曾從浙江空運3萬隻鴨子滅蝗，成效顯著。

康樂稱，治理蝗災主要是改治結合策略，通過改造蝗災發生地區的生態環境，利用生物防治方法控制蝗蟲種群，並以化學藥劑防治高密度的蝗蟲發生區。在2000年5月，新疆北部爆發特大蝗災，經浙江省農科院牽線搭橋，長興縣林城鎮大批鴨子登上飛機，空運至新疆滅蝗。牧民指，鴨子每天兩次外出捕蝗，能一口氣吃下100多隻蝗蟲，3個月後已清空100萬畝土地上的蝗蟲。

除了空運鴨子滅蝗外，新彊從上世紀80年代起，以人工堆放石巢、修建鳥巢方式，吸引紅椋鳥遷徙。新疆去年4月爆發蝗災時，數以萬計的紅椋鳥曾大顯身手，一隻一天能捕食120至180隻蝗蟲。

印度拉賈斯坦邦官員表示，4000億隻蝗蟲襲擊該邦，在該邦駐紮的70萬印軍因糧食被吃光不得不撤軍，學者預測蝗災將造成印度糧食減產30%-50%。抵達印度的蝗蟲主要是東非的沙漠蝗蟲，一小群沙漠蝗蟲平均每天吃掉的食物，相當於大約10頭大象、25匹駱駝或2500人的口糧。