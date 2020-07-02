港區國安法︰非港人在港以外亦可犯法　蓬佩奧轟侮辱所有國家

《港區國安法》已於周二（6月30日）晚上11時生效，惟西方國家抨擊聲音不斷。美國國務卿蓬佩奧周三（7月1日）批評中國在港實施《港區國安法》是對所有國家的侮辱，美方將繼續執行總統特朗普的指示，終止香港的特殊地位。

蓬佩奧在新聞發布會上指出，美國對香港所有人的安全深感憂慮，又指《港區國安法》第38條可能涵蓋美國人，形容是「蠻橫無理，冒犯所有國家」。《港區國安法》第38條列明︰「不具有香港特別行政區永久性居民身份的人在香港特別行政區以外針對香港特別行政區實施本法規定的犯罪的，適用本法。」

另外，美國律師協會（ABA）周四（2日）發信回應《港區國安法》立法生效，表示關注中國單方面引入該法，以及香港已首度有人因該法被捕。協會批評，該法違反《中英聯合聲明》承諾的香港司法獨立及一國兩制的原則。協會表示，將繼續監察香港的情況，並敦促中國履行本土及國際法下對香港的義務，確保香港的法治、司法獨立及對人權的保護及尊重。

針對美國宣布取消香港特殊相關待遇，中國商務部新聞發言人高峰周四（2日）表示，中國堅決反對美方對香港單方面採取所謂的制裁措施，強調港區國安法問題純屬中國內政，任何外國無權干涉；另將堅定不移貫徹「一國兩制」方針，繼續研究出台政策措施，支持港府發展經濟、改善民生。

中國外交部發言人趙立堅周四批評，蓬佩奧的聲明是撒謊造謠，「充分暴露了他的無知和偏見」。他反斥蓬佩奧，對《港區國安法》、「一國兩制」、《中英聯合聲明》及國際法和國際關係基本準則無知。又指蓬佩奧之流之所以跳這麼高，是因為香港加裝了「防盜門」，他們不能再像過去那樣為所欲為，肆無忌憚地從事破壞中國主權和安全的活動。

此外，趙立堅又批評美國眾議院通過的《香港自治法案》為涉港消極議案，並指中方對此強烈不滿和堅決反對。他強調包括《港區國安法》在內的涉港事務純屬中國內政，任何外國無權干涉，同時不會動搖中方維護國家主權的決心和意志，美方的阻撓注定失敗。最後敦促美方停止審議推進、更不得簽署實施有關涉港消極議案，否則必將作出堅決有力的反制。