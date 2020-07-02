長江或現今年第一號洪水　傳「4樓以下做好準備」

內地持續暴雨，令長江流域流經省份出現洪災。長江水利委員會水文局周四（2日）上午7時許發布烏江、長江上游三峽庫區、城陵磯河段洪水藍色預警。受集中強降雨影響，上述河段明顯漲水，長江中游幹流各站水位料持續上漲，長江今年第一號洪水或將形成。位於重慶的烏江武隆站最高水位料達到193米附近，網上有傳該市日前向居民發布洪水預警，「請4樓以下居民提前做好準備」。

周四上午7時，武隆站水位達191.7米（流量每秒11900立方米每秒）、三峽入庫流量每秒47000立方米、蓮花塘水位31.68米。據長江水利委員會最新預測，三峽入庫洪峰流量周四下午2時將漲至每秒50000立方米，蓮花塘站水位下周一（6日）將漲至警戒水位32.5米附近，可能達到長江編號洪水條件。

網上流傳一封上月25日由重慶市「珊瑚灣社區黨委」等單位發出的洪水預警通知，內容稱預料今年洪水水位高達193米，是自1981年以來最大。據重慶市水文監測總站監測，自周三（1日）上午8時起24小時內，重慶市共28個區縣出現暴雨，最大單日降雨量出現在酉陽廟溪鄉荊竹村，為128毫米。早前，重慶綦江更迎來80年以來最大洪峰，水位一度高達200多米，超出保證水位逾5米，幸未造成嚴重傷亡。