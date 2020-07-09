新安江水庫洩洪30萬人受影響　罕現飛魚現象

浙江杭州建德市新安江水庫近日因受上游持續降雨所影響，水位已超過警戒綫，當局決定開閘洩洪，大量千島湖湖水從大壩而下。當局指，當地8個鄉鎮（街道）共30萬人受到洩洪影響。另外，河水巨大的衝擊將上游的「胖頭魚」飛到空中，出現了罕見的飛魚現象。不少居於下游的民眾乘着水位上漲的機會把魚撈走，個個滿載而歸。

南方地區連續降雨，不少省市暴雨成災，建德市人民政府防汛防旱指揮部發布要求新安江水庫需開啟3孔洩洪，到周三（8日）更陸續開啟至9孔洩洪，增大洩洪量。截至周三下午2時，該水庫水位108.41米，超汛限水位1.91米，下泄流量7800立方米/秒。

據內媒報道，拱新路、浙西巷附近沿江屋苑出現進水情況，白章線等沿江道路部分遭淹。至於部分地勢較低的老屋苑，最高的水位達約3米左右，消防部門已開始抽水作業。

另外，據悉9孔洩洪後，河道水流奔騰，空中滿是水霧，恍若海上風暴，不少千島湖魚被奔騰的水流沖上高空。不少居民得悉飛魚消息後不顧惡劣天氣前往水庫，希望「從中獲魚」；有人收穫到近10至15公斤重的胖頭魚，不少民眾都在社交平台炫耀自己的戰利品。