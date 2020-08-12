石料公司疑以生態修復為由　開山掘墳私自採礦

祖墳內的屍骨被掘出後被集中放在一處等人認領。

內媒周二（11日）報道，指安徽六安市、阜阳市與河南信陽市，三地交界的裂頭山一處礦場，一間石料公司早前以生態修復為由，強挖多個村民的祖墳，更丟失了部分屍骨；另外，該礦場在開山爆破時，不顧附近村民生命安全，在未有通知的情況下施工，有村民房屋牆壁被震裂。礦場所在的陳集鎮書記表示，該項目是爆破和挖墳是獲准同步進行的；而固始縣生態環境局則承認，上述礦區並未完成環評手續。

事發於今年5月，四平山村村民向內媒記者舉報，指發現自己家的祖墳遭鄉政府帶人強挖了，他表示自己常年在外打工，今年5月15日收到有關通知，被要求遷墳於是在同月17日回鄉準備，豈料當月18日晚，自家祖墳便被連夜強挖；而河南信陽八店村有村民有同樣的遭遇，當局在未談好賠償的情況下，便私自待人掘墳。據當地一統計數據指，至少有12座墳墓，是被人強挖的。

涉事的固始金山石料有限公司負責人施利峰，事後接受內媒記者採訪時表示，自己挖墳是為了按當局要求修復生態，並表示自己已為村民向政府要求提高了4倍的賠償價格「這片交界區域原本管理一塌糊塗，到處都是『小地主』，是（石料）公司把它整合掉的」。他指礦區範圍原本有102座墳，當初政府給的指導價是按3000元（人民幣，下同，約3391港元）一座賠償，但該公司已主動向政府申請，將賠償價格提高了4倍至1.2萬元（約1.39萬港元）一座。

內媒記者近日入村調查發現，隨祖墳被強挖，還有多名村民房屋疑遭開山放炮震裂，部分房屋牆壁裂縫長達數米，可能已經影響到房屋的結構，危害居民安全。有村民懷疑，該石料公司已修復生態為理由，私自開採石料賣石牟利。

涉事的石料公司回應指，放炮開山是為生態工程除險，被政府允許，而開採的安全距離亦符合國家要求；而當地政府相關部門則表示，該礦區為生態修復，未通過環評，暫不能開採。目前，礦區仍在施工，但強挖祖墳、放炮開山等問題，仍未妥善解決。