6年緝拿7831外逃人員　追回贓款逾196億元人民幣

胡亦品（左）和張清曌（右）在疫情期間落網並遣返中國。

中央紀委國家監委網站周一（9日）刊文披露，中國自2014年至2020年6月，從120多個國家和地區追回外逃人員7,831人，並追回贓款逾196億元人民幣（約233億港元）。

今年4月，交通銀行溫州分行高新區支行前主管胡亦品在越南落網並遣返中國；今年5月，中鐵十二局資金中心華東分中心核算員強濤則在緬甸落網並遣返。文章指上述二人均於今年3月疫情期間出逃，但不足3個月即被抓捕回國，顯示追逃追贓的工作不會因疫情而停步。

文章又引述G20反腐敗追逃追贓研究中心研究員楊超指出，對外逃至聖文森特和格林納丁斯的付耀波和張清曌的追逃過程中，該加勒比地區的國家了解到外逃人員涉嫌貪腐、職務犯罪後，都表達該國不願意成為犯罪分子避風港的角色，為中國追逃追贓提供積極幫助。

美國司法部上月起訴8人，指他們涉及中國追捕身在海外逃犯的「獵狐行動」及「天網行動」，代表中方威脅、騷擾、監視及恐嚇中國公民返國。中紀委日前發文指摘美方抹黑中國反腐敗國際追逃追贓工作，又批評美國淪為腐敗分子避風港。