內地省級高層人事變動　4省委書記履新

景俊海（左）和許達哲（右）分別出任吉林和湖南省委書記。

據內地官媒周五（20日）報道，多個省委出現人事變動，其中景俊海取代巴音朝魯擔任吉林省委書記；許達哲接替杜家毫出任湖南省委書記；諶貽琴取代孫志剛擔任貴州省委書記；阮成發接替陳豪出任雲南省委書記一職。

其中，景俊海今年59歲，為陝西白水人，曾擔任陝西省副省長、省委常委、宣傳部部長，中央宣傳部副部長，北京市委副書記，吉林省委副書記、省長等職務，在周五獲委任為吉林省委書記。

而許達哲今年64歲，曾任中國航天科技集團公司董事長、黨組書記，工業和信息化部副部長，國家航天局局長，國家原子能機構主任，國家國防科技工業局局長、黨組書記，湖南省委副書記、省長等職務，於周五出任湖南省委書記。

諶貽琴今年61歲，為貴州織金人，曾出任貴州省省長、省委副書記、省委常委、宣傳部部長、省社科聯主席、貴州省委黨校副校長等職務。在周五起出任貴州省委書記。

阮成發今年63歲，為湖北武漢人，他曾出任湖北武漢市委書記、市長，湖北省委常委、副省長、省政府秘書長、辦公廳主任，雲南省委副書記，省長、副省長等職務，周五起任雲南省委書記一職。

另外，根據《黨政領導幹部職務任期規定》，省部級黨政正職的退休年齡為65歲。公開資料顯示，巴音朝魯、杜家毫、孫志剛及陳豪等4人，年齡均已超過65歲。