本港現新一波爆發　梁子超促中小學停課14日

本港疫情反彈，今日再新增逾20宗個案，當中有9宗屬本地源頭不明個案。呼吸系統科專科醫生梁子超坦言，新一波爆發已開始，認為政府應在兩周內控制疫情，包括全港中小學停課14日、政府帶頭居家工作、建立機制予市民願檢盡檢等，以免個案再以幾何級數上升。

梁子超稱，疫情正值急速惡化階段，相信現時確診的個案僅屬一小部分，惟新措施開始及執行均滯後，檢測難以在短期內達至群眾覆蓋。對於政府計劃強制的士司機群組、老人院職員及有病徵人士檢測，梁指的士司機群組的傳播令人憂慮，因的士司機會接觸不同人士，易令病毒在社區廣泛擴散，政府介入要「早、快」。他又坦言，醫生難以辨識有病徵人士是否患上新冠肺炎，而病徵輕微人士亦未必會求診；建議政府應建立機制，予市民願檢盡檢。

不過，他強調僅靠檢測及追蹤，不足以截斷疫情，政府應設法減少社區人流，否則市民仍「馬照跑，舞照跳」。最理想做法是中小學停課，並在有需要時，果斷建議市民居家工作，以及關閉特定場所。

港大研究指出，10月中起各區源頭不明個案的病毒株與尼泊爾輸入個案類似，顯示現時本港流行的病毒株疑由尼泊爾傳入。梁形容，現時病毒已「越過長城」，政府應做好抵港人士在港隔離的首14日，而酒店檢疫方面亦應「揸緊啲」，要求從非高危地區來港的豁免人士，亦要在機場接受病毒檢測。